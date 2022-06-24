Корпоративные клиенты банка "Открытие" смогут автоматизировать учет внутригрупповых займов

Новый инструмент банка в рамках услуги кэш-пулинга позволяет автоматически учитывать виды займов и их лимиты. Благодаря сервису холдинги и группы компаний могут снизить нагрузку на бухгалтерию, повысить эффективность внутригруппового финансирования и значительно ускорить процесс подготовки налоговой отчетности.

При учете внутригрупповых займов банк автоматически контролирует доступные лимиты в рамках каждого договора, а также проверяет, является ли договор возобновляемым. Учет договоров может быть "зеркальным": как от главной компании к дочерней, так и наоборот. Кроме того, при осуществлении расчетов в платежном поручении автоматически прописывается номер договора займа, что снижает риск ошибок и упрощает подготовку отчетности.

Услугой легко управлять в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн": клиенты смогут изменить настройки внутри пула за несколько минут.

"Наше предложение будет особенно востребовано холдингами с большим объемом внутреннего финансирования. Автоматический учет займов и гибкие настройки сроков и лимитов позволят эффективнее управлять ликвидностью, снизив трудозатраты на рутинные операции и риск ошибок при подготовке финансовой отчетности, — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие". — В дальнейшем банк планирует усовершенствовать функционал и в автоматическом режиме учитывать погашение не только займов, но и процентов по ним".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".