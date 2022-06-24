Женщину из Самарской области обвиняют в убийстве сожителя

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 24-летней жительницы пос. Стройкерамика, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 30 марта 2022 г. женщина выпивала в компании в квартире на ул. Николая Симонова. Там обвиняемую оскорбил сожитель, а в ответ она ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.