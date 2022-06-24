Женщину из Самарской области обвиняют в убийстве сожителя

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 24-летней жительницы пос. Стройкерамика, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 30 марта 2022 г. женщина выпивала в компании в квартире на ул. Николая Симонова. Там обвиняемую оскорбил сожитель, а в ответ она ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне