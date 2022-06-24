Экс-врача из Самарской области обвиняют в мошенничестве с "продажей" инвалидности

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В Исаклинском районе Самарской области бывшего заместителя главврача медицинской части заподозрили в покушении на мошенничество и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.