Экс-врача из Самарской области обвиняют в мошенничестве с "продажей" инвалидности

В Исаклинском районе Самарской области бывшего заместителя главврача медицинской части заподозрили в покушении на мошенничество и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, подозреваемый за 100 тыс. руб. изготовил фиктивные документы о заболевании, по которым некий мужчина планировал получить инвалидность. При этом врач не мог исполнить обещанное, потому что оформлением инвалидности занимается бюро медико-социальной экспертизы.
В итоге потерпевший отказался платить.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне