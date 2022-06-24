Прокуратура добилась увольнения самарских полицейских, подпавших под следствие

Прокуратура Промышленного района Самары добилась увольнения двух полицейских, которых заподозрили во взяточничестве.
По версии следствия, два сотрудника ППС в июле 2021 г. получили 700 тыс. руб. за непривлечение кого-то к ответственности. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
После вмешательства надзорного ведомства подозреваемых уволили в связи с утратой доверия.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.