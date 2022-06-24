Прокуратура добилась увольнения самарских полицейских, подпавших под следствие

Прокуратура Промышленного района Самары добилась увольнения двух полицейских, которых заподозрили во взяточничестве.

По версии следствия, два сотрудника ППС в июле 2021 г. получили 700 тыс. руб. за непривлечение кого-то к ответственности. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

После вмешательства надзорного ведомства подозреваемых уволили в связи с утратой доверия.