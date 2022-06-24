В Сызрани будут судить неудавшуюся "закладчицу"

В Сызранский городской суд поступило уголовное дело 29-летней безработной женщины, которую обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую задержали в декабре 2021 года. По версии следствия, она приобрела через интернет мефедрон и планировала сбыть его. Предположительно, за день она успела сделать 39 "закладок". В мобильнике задержанной нашли фотографии и координаты тайников. Все наркотики из них изъяли.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне