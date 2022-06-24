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Преступления Происшествия

Тольяттинец ограбил 84-летнего пенсионера

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В середине июня около дома на ул. Маршала Жукова неизвестный напал на 84-летнего местного жителя и вырвал из рук кошелек, в котором были 33 тыс. руб. и банковская карта. Пенсионер рассказал, что копил деньги на покупку бытовой техники.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС недалеко от места происшествия. Оказалось, что он не работает и несколько раз был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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