Тольяттинец ограбил 84-летнего пенсионера

В Тольятти задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В середине июня около дома на ул. Маршала Жукова неизвестный напал на 84-летнего местного жителя и вырвал из рук кошелек, в котором были 33 тыс. руб. и банковская карта. Пенсионер рассказал, что копил деньги на покупку бытовой техники.
Подозреваемого задержали сотрудники ППС недалеко от места происшествия. Оказалось, что он не работает и несколько раз был судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне