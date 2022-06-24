Новикомбанк организовал лекции по финансовой грамотности для сотрудников авиапредприятия в Приморье

Серию уроков финансовой грамотности провел эксперт Новикомбанка Александр Дошлыгин в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (холдинг "Вертолеты России"). Более 2500 работников крупнейшего аэрокосмического предприятия узнали о правилах эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов.
В рамках проекта "Финансовая грамотность" специалисты опорного банка Госкорпорации Ростех провели лекции для сотрудников крупных производственных предприятий в 13 регионах страны.
В Арсеньеве занятия проходили в течение трех дней. На лекциях сотрудники банка рассказали о том, как правильно планировать личный бюджет, определять допустимый уровень финансовой нагрузки, какие инструменты стоит использовать для накоплений. В свою очередь работники предприятия задали вопросы на интересующие их темы, среди которых ипотека и потребительское кредитование, инвестиции и вклады. Новикомбанк предоставляет сотрудникам предприятия полный спектр банковских услуг, и часть вопросов была связана с финансовыми продуктами, которые предлагает банк. Так, на встрече обсудили возможности социально-платежной карты работника Ростеха, онлайн-банкинг, программы рефинансирования кредитов и др.
Вот три простых совета от экспертов Новикомбанка, о которых не нужно забывать:
- Зарабатывайте больше, чем тратите! Регулярно ведите учет ваших доходов и расходов, записывайте все покупки, контролируйте, анализируйте, старайтесь откладывать.
- Пользуйтесь программами лояльности банков, платежной системы "Мир", магазинов, производителей товаров. Следите за акциями торговых сетей в специальных мобильных приложениях. С помощью кешбэков и бонусов можно реально экономить на тратах!
- Проверяйте достоверность сайтов, на которых хотите произвести оплату. Не сообщайте по телефону данные вашей банковской карты, особенно CVC/CVV-код, не раскрывайте пароль личного кабинета банка. Тем самым сможете избежать ловушки от мошенников!
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?