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Новикомбанк организовал лекции по финансовой грамотности для сотрудников авиапредприятия в Приморье

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Серию уроков финансовой грамотности провел эксперт Новикомбанка Александр Дошлыгин в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (холдинг "Вертолеты России"). Более 2500 работников крупнейшего аэрокосмического предприятия узнали о правилах эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов.

В рамках проекта "Финансовая грамотность" специалисты опорного банка Госкорпорации Ростех провели лекции для сотрудников крупных производственных предприятий в 13 регионах страны.

В Арсеньеве занятия проходили в течение трех дней. На лекциях сотрудники банка рассказали о том, как правильно планировать личный бюджет, определять допустимый уровень финансовой нагрузки, какие инструменты стоит использовать для накоплений. В свою очередь работники предприятия задали вопросы на интересующие их темы, среди которых ипотека и потребительское кредитование, инвестиции и вклады. Новикомбанк предоставляет сотрудникам предприятия полный спектр банковских услуг, и часть вопросов была связана с финансовыми продуктами, которые предлагает банк. Так, на встрече обсудили возможности социально-платежной карты работника Ростеха, онлайн-банкинг, программы рефинансирования кредитов и др.

Вот три простых совета от экспертов Новикомбанка, о которых не нужно забывать:

  • Зарабатывайте больше, чем тратите! Регулярно ведите учет ваших доходов и расходов, записывайте все покупки, контролируйте, анализируйте, старайтесь откладывать.
  • Пользуйтесь программами лояльности банков, платежной системы "Мир", магазинов, производителей товаров. Следите за акциями торговых сетей в специальных мобильных приложениях. С помощью кешбэков и бонусов можно реально экономить на тратах!
  • Проверяйте достоверность сайтов, на которых хотите произвести оплату. Не сообщайте по телефону данные вашей банковской карты, особенно CVC/CVV-код, не раскрывайте пароль личного кабинета банка. Тем самым сможете избежать ловушки от мошенников!

Гид потребителя

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