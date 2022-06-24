Новикомбанк организовал лекции по финансовой грамотности для сотрудников авиапредприятия в Приморье

Серию уроков финансовой грамотности провел эксперт Новикомбанка Александр Дошлыгин в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (холдинг "Вертолеты России"). Более 2500 работников крупнейшего аэрокосмического предприятия узнали о правилах эффективного управления личным бюджетом и выбора банковских продуктов.

В рамках проекта "Финансовая грамотность" специалисты опорного банка Госкорпорации Ростех провели лекции для сотрудников крупных производственных предприятий в 13 регионах страны.

В Арсеньеве занятия проходили в течение трех дней. На лекциях сотрудники банка рассказали о том, как правильно планировать личный бюджет, определять допустимый уровень финансовой нагрузки, какие инструменты стоит использовать для накоплений. В свою очередь работники предприятия задали вопросы на интересующие их темы, среди которых ипотека и потребительское кредитование, инвестиции и вклады. Новикомбанк предоставляет сотрудникам предприятия полный спектр банковских услуг, и часть вопросов была связана с финансовыми продуктами, которые предлагает банк. Так, на встрече обсудили возможности социально-платежной карты работника Ростеха, онлайн-банкинг, программы рефинансирования кредитов и др.

Вот три простых совета от экспертов Новикомбанка, о которых не нужно забывать: