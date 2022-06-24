В Самаре открыли памятную доску Георгию Митереву

В пятницу, 24 июня, в Самаре к 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России была открыта памятная доска Георгию Митереву. Ее установили на фасаде здания Управления Роспотребнадзора по Самарской области на пр. Георгия Митирева, д. 1.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости. С приветственными словами выступила глава Самары Елена Лапушкина. "Имя нашего выдающегося земляка Георгия Андреевича Митерева, ученого, медика известно не только в нашем городе, но и во всей России. Он был народным комиссаром, министром здравоохранения в очень сложное для нашей страны время. Уверена, для жителей города важно, что наши улицы носят имена достойных людей, самарцев, чья биография и жизненный путь могут служить примером и ориентиром для многих. Теперь и эта мемориальная доска станет памятным и знаковым местом для города", - отметила она.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова напомнила, что Георгий Митерев был первым санитарным инспектором региона, то есть человеком, с которого начиналась системная работа по санитарно-эпидемиологическому обеспечению, борьба с эпидемиями.

"Сегодняшнее мероприятие, я надеюсь, войдет в историю и останется в памяти не только нас, уже состоявшихся санитарных врачей и практикующих врачей, но и сменяющих нас поколений, выпускников Самарского медицинского университета. Личность Георгия Андреевича показывает нам, как развивать себя в профессии для того, чтобы не только остаться в памяти людей, но и внести свой вклад в развитие отечественного здравоохранения", - сказала Светлана Архипова.

Георгий Митерев родился 5 мая 1900 г. в с. Бариновка Утевского района Куйбышевской области. В период с 1932 по 1933 г. являлся государственным санитарным инспектором Средне-Волжского Крайздрава, в 1933 - 1939 гг — главным врачом Центральной больницы им. Пирогова и Клинической больницы (г. Куйбышев). С 1939 г. по 1947 г являлся народным комиссаром, а затем — министром здравоохранения СССР.

Являясь уполномоченным Государственного комитета обороны, Митерев руководил проведением мероприятий по предотвращению эпидемий в стране, ликвидации санитарных последствий войны. Он принимал активное участие в разработке планов восстановления и развития здравоохранения СССР в послевоенные годы. Под его руководством проводились мероприятия по расширению сети лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических учреждений.

С 1947 по 1954 г. Георгий Митерев являлся директором Научно-исследовательского санитарно-гигиенического института им. Ф. Ф. Эрисмана. Он опубликовал более 60 научных работ, посвящённых вопросам развития здравоохранения СССР и охраны окружающей среды.

За работу на поприще народного здравоохранения в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, шестью медалями.