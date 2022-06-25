Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Красноярском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка по факту гибели двоих мужчин в результате пожара в жилой постройке на территории крестьянско-фермерского хозяйства в пос. Яровом Красноярского района. Еще один рабочий доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.