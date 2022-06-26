Самарец снял дом, чтобы выращивать коноплю

В Самаре задержали 37-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В его съемном доме и гараже нашли 39 кустов конопли и 179 г марихуаны. Подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю, что сбывать наркотики.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне