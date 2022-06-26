Тольяттинец уснул, когда крал кабель в подвале дома

В Тольятти закончилось расследование уголовное дело о серии краж из подвалов домов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В марте 2022 г. в полицию обратился председателя ТСЖ. Жильцы жаловались на перебои со светом. Сотрудники ТСЖ обходили подвалы, чтобы выяснить, что случилось, и в техническом помещении дома на ул. Ленинградской нашли спящего мужчину с шуруповертом.

Его задержали. По версии следствия, безработный неоднократно судимый тольяттинец девять раз крал кабель из подвалов. Общая сумма ущерба составила более 130 тыс. рублей. По словам подозреваемого, похищенный кабель он продавал незнакомцам.

Уголовное дело направили в суд.