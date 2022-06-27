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Преступления Происшествия

Житель Ростовской области обманул двух самарских пенсионеров на 2 млн рублей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска задержали в одной из гостиниц областного центра житель Ростовской области, подозреваемого в совершении мошенничества на территории региона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

К полицейским обратилась 72-летняя местная жительница, заявившая, что стала жертвой мошенника. По словам пенсионерки, рано утром ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась соседкой. Потерпевшая растерялась и произнесла ее полное имя. Телефонная собеседница передала трубку мужчине, который сказал, что является сотрудником правоохранительных органов, а соседка пострадавшей — виновница ДТП, в котором пострадали люди и что необходимо заплатить 800 тыс. руб. за аварию. Пенсионерка поверила и согласилась одолжить "соседке" часть денежных средств. Спустя некоторое время она передала все свои сбережения в размере 100 тыс. руб. незнакомцу,  приехавшему к ней домой. После этого пенсионерка постучала в квартиру соседке и узнала, что в ДТП она не попадала. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и незамедлительно обратилась в полицию.

Через три дня с аналогичным заявлением в полицию за помощью обратилась еще одна 72-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что на ее сотовый телефон около 22:00 позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Для того, чтобы родственница избежала ответственности, "правоохранитель" предложил пожилой женщине передать ему деньги. Пенсионерка согласилась и отдала подъехавшему к дому курьеру 1,150 млн рублей. Через некоторое время опять раздался телефонный звонок. Тот же голос сказал, что сумма недостаточна. Доверчивая пенсионерка передала тому же мужчине еще 600 тыс. рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской совместно с оперативно-сыскным отделом уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили личность и места возможного нахождения  курьера, который забирал деньги у потерпевших. После чего оперативники задержали 32-летнего работника судоходной компании. Мужчина пояснил, что живет в Ростовской области, в начале 2022 г. решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером в Самаре и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст. 159 "Мошенничество". По ходатайству органа следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности произошедшего, проверять подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и устанавливать лиц, причастных к совершению данных фактов преступной деятельности.

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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