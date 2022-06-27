Из реки Самара подняли тело пропавшего моториста теплохода

В воскресенье, 26 июня, с борта теплохода на реке Самара напротив дома № 1 по ул. Тракторной во время несения ночной вахты пропал моторист. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

О случившемся стало известно после просмотра записей камер видеонаблюдения.

В 15:00 к поиски пропавшего по заявлению полиции начали водолазы ПСС по Самарской области. Работу осложняла замутненность воды и интенсивное движение маломерных судов. Под ошвартованными у причала судами водолазы осмотрели дно на глубине 4-5 метров.

В 17:30 пропавшего обнаружили и подняли на берег.