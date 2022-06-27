Стала известна полная программа Грушинского фестиваля

Организаторы Грушинского фестиваля опубликовали полную программу.

Все площадки фестиваля начнут работу 30 июня. Открытие состоится в 18:00. После этого на главной сцене пройдут сольные концерты Екатерины Котеночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио.

1 июля на главную сцену с сольными концертами выйдут Вадим Егоров, Галина Хомчик, Ирина Сурина, Елена Фролова и квартет Необарды. В 21:00 выступит Олег Митяев и группа "Ирония судьбы".

В 19:20 на главной сцене пройдет концерт, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко, прозвучат его стихи и песни на них.

2 июля на главной сцене появятся Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Роман Ланкин, Тимур Шаов. Никита Высоцкий исполнит произведения Владимира Высоцкого и презентует уникальное ледовое шоу, посвященное его памяти и юбилею концерта в Куйбышевском Дворце спорта.

Новинкой 2022 г. станет сцена "У Грушинского костра", на которой барды будут вместе петь под гитару. К ним смогут присоединиться зрители. Первое выступление здесь состоится в 18:00 1 июля — у Грушинского костра соберутся Олег Митяев, Анатолий Головин, Вадим Егоров, Галина Хомчик, Вадим Мищук и Борис Кейльман. В течение фестиваля здесь будут выступать различные исполнители, а 2 июля, в 18:00, состоится проект "Байки из топора" — Наталья Кучер, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Ольа Чикина, Екатерина Котеночкина, Анатолий Головин и Ольга Ермолаева будут готовить главное грушинское блюдо, щедро приправленное песнями.

Услышать лауреатов разных лет можно будет на сцене Многоголосье. В 1:00 30 июня сцену откроет бард-дискотека.

Кроме концертов, на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч. В шатре "Грушинский перекресток" можно будет услышать рассказы заслуженного путешественника России Артура Чубаркина о путешествиях на Северный Полюс и в Арктику, встретиться с покорителем Эвереста Иваном Душариным, а также принять участие в мастерских для исполнителей песен.

Традиционно будет работать Детская поющая республика. Она откроется в 16:00 30 июня. На ней не только пройдут выступления детских коллективов, но и покажут спектакль "Семицветная страна" театра "Время тайн".

Также на футбольном поле пройдет традиционный матч "Сборная Самары" — "Сборная мира". У гостей и участников Грушинского фестиваля будет возможность принять участие в соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, дартсу, стрелковым видам спорта. С четверга можно будет подать заявку на участие в соревнованиях в шатре регистрации Спортцентра. На озере пройдет регата на байдарках, будет работать скалодром. Желающие смогут попробовать себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. Как и в предыдущие годы, утро можно будет начать с зарядки с инструкторами фитнес клубов.

Также президент фестиваля Борис Кейльман презентует свою книгу, которая буквально на днях вышла в свет, "До будущей Горы!" — о легендарных гостях фестиваля разных лет.

Награждение лауреатов конкурса авторской песни 2022 г. состоится на плавающей сцене "Гитара".