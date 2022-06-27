Стала известна полная программа Грушинского фестиваля

Организаторы Грушинского фестиваля опубликовали полную программу.
Все площадки фестиваля начнут работу 30 июня. Открытие состоится в 18:00. После этого на главной сцене пройдут сольные концерты Екатерины Котеночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио.
1 июля на главную сцену с сольными концертами выйдут Вадим Егоров, Галина Хомчик, Ирина Сурина, Елена Фролова и квартет Необарды. В 21:00 выступит Олег Митяев и группа "Ирония судьбы".
В 19:20 на главной сцене пройдет концерт, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко, прозвучат его стихи и песни на них.
2 июля на главной сцене появятся Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Роман Ланкин, Тимур Шаов. Никита Высоцкий исполнит произведения Владимира Высоцкого и презентует уникальное ледовое шоу, посвященное его памяти и юбилею концерта в Куйбышевском Дворце спорта.
Новинкой 2022 г. станет сцена "У Грушинского костра", на которой барды будут вместе петь под гитару. К ним смогут присоединиться зрители. Первое выступление здесь состоится в 18:00 1 июля — у Грушинского костра соберутся Олег Митяев, Анатолий Головин, Вадим Егоров, Галина Хомчик, Вадим Мищук и Борис Кейльман. В течение фестиваля здесь будут выступать различные исполнители, а 2 июля, в 18:00, состоится проект "Байки из топора" — Наталья Кучер, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Ольа Чикина, Екатерина Котеночкина, Анатолий Головин и Ольга Ермолаева будут готовить главное грушинское блюдо, щедро приправленное песнями.
Услышать лауреатов разных лет можно будет на сцене Многоголосье. В 1:00 30 июня сцену откроет бард-дискотека.
Кроме концертов, на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч. В шатре "Грушинский перекресток" можно будет услышать рассказы заслуженного путешественника России Артура Чубаркина о путешествиях на Северный Полюс и в Арктику, встретиться с покорителем Эвереста Иваном Душариным, а также принять участие в мастерских для исполнителей песен.
Традиционно будет работать Детская поющая республика. Она откроется в 16:00 30 июня. На ней не только пройдут выступления детских коллективов, но и покажут спектакль "Семицветная страна" театра "Время тайн".
Также на футбольном поле пройдет традиционный матч "Сборная Самары" — "Сборная мира". У гостей и участников Грушинского фестиваля будет возможность принять участие в соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, дартсу, стрелковым видам спорта. С четверга можно будет подать заявку на участие в соревнованиях в шатре регистрации Спортцентра. На озере пройдет регата на байдарках, будет работать скалодром. Желающие смогут попробовать себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. Как и в предыдущие годы, утро можно будет начать с зарядки с инструкторами фитнес клубов.
Также президент фестиваля Борис Кейльман презентует свою книгу, которая буквально на днях вышла в свет, "До будущей Горы!" — о легендарных гостях фестиваля разных лет.
Награждение лауреатов конкурса авторской песни 2022 г. состоится на плавающей сцене "Гитара".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!