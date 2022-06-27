Две моторные лодки горели на лодочной станции в Самаре

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В воскресенье, 26 июня, около 20:03, начался пожар в СНТ "Сок" на лодочной станции "Горный" в Красноглинском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.