16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ снижает ставки по ипотеке Банк "Открытие" заменит иностранных роботов российскими Новикомбанк начал сотрудничать с Гарантийным фондом Хабаровского края Банк "Открытие": ключевая ставка снижена до 9,5% Банк "Открытие": ЕЦБ анонсировал рост ставок

Банки Финансы

Банк "Открытие" и JAC Motors запустили совместную программу финансирования дилеров

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и JAC Motors запустили совместную программу "Финансирование склада" с льготным периодом кредитования. Продукт предоставляется официальным дилерам автопроизводителя, с которыми заключены дилерские соглашения.

По условиям программы банк приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным партнерам. В свою очередь, JAC Motors предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом, в отличие от кредитов, программа финансирования дилерских центров с льготным периодом помогает ускорить операционный цикл компании за счет ее собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.

Лимит финансирования устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Срок кредитования — до 6 месяцев. Программа включает льготный период, в котором вознаграждение банку за услуги выплачивает автопроизводитель. Далее для дилерских центров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Дополнительным преимуществом программы является отсутствие дополнительных комиссий — за выдачу транша, обслуживание и рассмотрение лимита.

"Изначально мы выбрали правильный вектор развития автобизнеса. И рады начать сотрудничество еще с одним крупным китайским автопроизводителем. Мы высоко ценим партнёрство с компанией JAC Motors и планируем в дальнейшем расширить наше партнерство в рамках программ кредитования розничных клиентов. Тем более что в текущих условиях интерес россиян к китайским машинам только растет. В отличие от ряда приостановивших свою деятельность в России марок китайские бренды радуют наличием и ассортиментом в дилерских центрах, не уступая по дизайну и техническим характеристикам многим международным автоконцернам. Это подтверждает и тот факт, что по итогам мая китайские бренды уверенно входят в десятку самых продаваемых в стране", — отметила директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто" Анна Гордеева.

"Корпорация JAC Motors, занимающая первое место по экспорту легких коммерческих автомобилей в Китае, активно развивается и на российском рынке, где мы видим явный потенциал для роста. Уверены, что на фоне серьезного дефицита международных марок китайские автомобили будут привлекать все больше российских потребителей, а их продажи — увеличиваться. В данной связи мы рады начать сотрудничество с "Открытие Авто", которое позволит поддержать непрерывность бизнес-процессов компании и ее официальных дилеров на федеральном и региональном уровнях в этот турбулентный для авторынка год", — поделился заместитель генерального директора JAC Motors Юнмин Го.

Для компаний из сферы автобизнеса в "Открытие Авто" также разработаны и другие кредитные продукты. К примеру, в рамках программы "Мультибренд" партнерам доступно кредитование бизнеса со строгим целевым назначением (приобретение конкретных автомобилей/VINов у производителей или импортеров) и с финансированием в формате возобновляемых кредитных линий под залог транспорта. Корпоративным клиентам в банке также доступны такие продукты, как овердрафт, банковские гарантии, а также полный спектр услуг в рамках РКО.

ООО "Джак Автомобиль" — официальный дистрибьютор JAC Motors в России. Компания осуществляет продажи легковых и грузовых автомобилей JAC через собственную дилерскую сеть, а также обслуживание, поставки запасных частей и аксессуаров. В настоящее время дилерская сеть по продаже коммерческой техники состоит более чем из 40 центров, продажу легковых автомобилей осуществляют более 45 автосалонов, расположенных на всей территории Российской Федерации.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 60% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3