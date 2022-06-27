16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские НКО обменялись опытом медиаактивности 40 специалистов стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году Без "Колы", но со льдом: в Самаре открылись рестораны "Вкусно - и точка" В Самарской области временно перекроют участок трассы М-5 "Урал" 152 дома остались без холодной воды в Сызрани из-за утечки на трубопроводе

Общество

В Самарской областной детской библиотеке отметят день рождения Бабы-Яги

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 июня, в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской".

Баба-Яга - наиболее узнаваемый персонаж в славянской мифологии. Ее день рождения принято отмечать 30 июня. В СОДБ в рамках Года культурного наследия народов России пройдет день, посвященный Бабе-Яге.

В 12:00 для детей от 6 лет пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской". Читатели вместе с библиотекарем "отправятся" в волшебный лес к героине дня - Бабе-Яге. В свой день рождения она попросит преподнести  ей подарки - сказочные атрибуты (ступу, молодильные яблоки и пр.). Все это участники события смогут разыскать, разгадывая литературные загадки, выполняя различные задания, связанные с книгами и сказочными героями.

В программе участников ждут приключения в сказочном лесу, гонки на метлах, урок по изготовлению волшебного зелья и знакомство с волшебными предметами. Также в течение дня можно будет сфотографироваться в ступе Бабы-Яги.

Кроме того, в 14:00 для детей от 7 до 12 лет пройдет квиз "Баба-Яга и не только". С 15:00 до 18:00 будут проходить творческие мастер-классы "Бабулечка-Ягулечка" для детей от 6 до 14 лет и родителей. А в 18:00 начнется чтение с фонариком отрывка из книги О.Пройслера "Маленькая Баба-Яга" (для детей от 6 до 12 лет).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Детский сад №283 отметил День России

Детский сад №283 отметил День России

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3