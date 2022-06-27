В Самарской областной детской библиотеке отметят день рождения Бабы-Яги

В четверг, 30 июня, в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской".

Баба-Яга - наиболее узнаваемый персонаж в славянской мифологии. Ее день рождения принято отмечать 30 июня. В СОДБ в рамках Года культурного наследия народов России пройдет день, посвященный Бабе-Яге.

В 12:00 для детей от 6 лет пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской". Читатели вместе с библиотекарем "отправятся" в волшебный лес к героине дня - Бабе-Яге. В свой день рождения она попросит преподнести ей подарки - сказочные атрибуты (ступу, молодильные яблоки и пр.). Все это участники события смогут разыскать, разгадывая литературные загадки, выполняя различные задания, связанные с книгами и сказочными героями.

В программе участников ждут приключения в сказочном лесу, гонки на метлах, урок по изготовлению волшебного зелья и знакомство с волшебными предметами. Также в течение дня можно будет сфотографироваться в ступе Бабы-Яги.

Кроме того, в 14:00 для детей от 7 до 12 лет пройдет квиз "Баба-Яга и не только". С 15:00 до 18:00 будут проходить творческие мастер-классы "Бабулечка-Ягулечка" для детей от 6 до 14 лет и родителей. А в 18:00 начнется чтение с фонариком отрывка из книги О.Пройслера "Маленькая Баба-Яга" (для детей от 6 до 12 лет).