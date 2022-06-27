В Самарской областной детской библиотеке отметят день рождения Бабы-Яги

В четверг, 30 июня, в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской".
Баба-Яга - наиболее узнаваемый персонаж в славянской мифологии. Ее день рождения принято отмечать 30 июня. В СОДБ в рамках Года культурного наследия народов России пройдет день, посвященный Бабе-Яге.
В 12:00 для детей от 6 лет пройдет театрализованная литературно-игровая программа "Баба Яга в гостях на Невской". Читатели вместе с библиотекарем "отправятся" в волшебный лес к героине дня - Бабе-Яге. В свой день рождения она попросит преподнести ей подарки - сказочные атрибуты (ступу, молодильные яблоки и пр.). Все это участники события смогут разыскать, разгадывая литературные загадки, выполняя различные задания, связанные с книгами и сказочными героями.
В программе участников ждут приключения в сказочном лесу, гонки на метлах, урок по изготовлению волшебного зелья и знакомство с волшебными предметами. Также в течение дня можно будет сфотографироваться в ступе Бабы-Яги.
Кроме того, в 14:00 для детей от 7 до 12 лет пройдет квиз "Баба-Яга и не только". С 15:00 до 18:00 будут проходить творческие мастер-классы "Бабулечка-Ягулечка" для детей от 6 до 14 лет и родителей. А в 18:00 начнется чтение с фонариком отрывка из книги О.Пройслера "Маленькая Баба-Яга" (для детей от 6 до 12 лет).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !