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Здравоохранение Общество

40 специалистов стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году

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В этом году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения Самарской области трудоустроились 40 врачей и среднего персонала. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 млн рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В 2021 году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов.

Врач-педиатр Абдусалом Хушбеков присоединился к коллективу педиатрического отделения Волжской центральной районной больницы в селе Курумоч.

"Свой путь в медицине я начал в 2001 году, — рассказал Абдусалом Абдурасулович. — Меня давно привлекала романтика сельской жизни: хотелось тишины, спокойствия и умиротворения, — и конечно, было интересно применить свой опыт в подразделении сельской больницы. О программе "Земский доктор" узнал недавно, а уже при трудоустройстве подробно ознакомился с условиями участия. Проработав в Волжской больнице более 4 месяцев, могу сказать: работать педиатром в селе интереснее, чем в городе. Это хороший опыт для начинающих врачей и для специалистов со стажем. Встретили меня тепло. Мне очень нравится жить и работать в селе, нравятся люди, которые меня окружают".

В этом году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

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