40 специалистов стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году

В этом году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения Самарской области трудоустроились 40 врачей и среднего персонала. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 млн рублей.
Напомним, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В 2021 году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов.
Врач-педиатр Абдусалом Хушбеков присоединился к коллективу педиатрического отделения Волжской центральной районной больницы в селе Курумоч.
"Свой путь в медицине я начал в 2001 году, — рассказал Абдусалом Абдурасулович. — Меня давно привлекала романтика сельской жизни: хотелось тишины, спокойствия и умиротворения, — и конечно, было интересно применить свой опыт в подразделении сельской больницы. О программе "Земский доктор" узнал недавно, а уже при трудоустройстве подробно ознакомился с условиями участия. Проработав в Волжской больнице более 4 месяцев, могу сказать: работать педиатром в селе интереснее, чем в городе. Это хороший опыт для начинающих врачей и для специалистов со стажем. Встретили меня тепло. Мне очень нравится жить и работать в селе, нравятся люди, которые меня окружают".
В этом году в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.