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Банк "Открытие": 59% россиян заявили о готовности развивать собственный бизнес

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый пятый россиянин за последние 3-4 месяца принял решение начать собственный бизнес в сфере торговли, услуг, в строительстве и ремонте, а также в IT-услугах. Главным препятствием на пути частного предпринимательства наши соотечественники считают слишком большое количество проверок и контролирующих органов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

По результатам исследования, только 9% россиян занимались и занимаются частным предпринимательством. Наибольшая доля частных предпринимателей в Южном федеральном округе (13%), наименьшая на Дальнем Востоке и Урале (по 6%). Еще 19% респондентов признались, что у них раньше был свой бизнес, но сейчас его нет. Почти три четверти опрошенных (72%) никогда не занимались бизнесом.

Из тех, у кого есть свой бизнес, 40% работают как индивидуальные предприниматели, 32% как самозанятые, 23% как общества с ограниченной ответственностью.

31% среди тех, кто имеет частный бизнес, работают в сфере торговли, 14% — в сфере услуг (салоны красоты, клининг, бытовые услуги), 11% занимаются строительством и ремонтом, 6% — промышленным производством, 5% оказывают IT-услуги, 4% занимаются частным извозом или логистикой. 3% имеют частный бизнес в сфере образования.

59% россиян заявили о готовности развивать собственное дело. При этом 19% из них уже предпринимают шаги по открытию своего бизнеса (на Северном Кавказе эта доля достигает 31%, а на Урале и в Ленинградской области таких лишь по 15%), 36% готовы попробовать стать предпринимателями в случае потери работы и доходов, а 4% уже имеют бизнес и готовы начать новое дело. 37% не готовы открыть бизнес в России ни при каких условиях, в том числе 40% жителей Москвы и Московской области. Еще у 5% есть свой бизнес и они не готовы завести новый.

Из тех, кто планируют завести свой бизнес, 27% намерены заниматься торговлей, 17% — работать в сфере услуг, 10% — в строительстве и ремонте, 7% — в IT-услугах, 5% готовы попробовать свои сели в гостиничном, ресторанном или клубном бизнесе, столько же — в логистике, 4% — в сфере образования.

70% из тех, кто в принципе готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками открытия своего дела. 13% намерены сделать это, как только закончится спецоперация, 11% — в течение полугода, 5% — в ближайшее время.

Среди главных препятствий для предпринимательства в России (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слишком большое количество проверок и контролирующих органов (57%), трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям (35%) и трудности получения кредитов на развитие бизнеса (33%). Негативное отношение к бизнесу в обществе считают препятствием 17% опрошенных, а коррупцию и высокие налоги лишь 3%.

Две трети респондентов (67%) не поменяли своего отношения к идее заняться частным бизнесом за последние 4 месяца. Из них 36% не хотели и сейчас не хотят быть предпринимателями, а 31% либо уже имели бизнес, либо хотели его начать, и сейчас думают так же. 20% до начала спецоперации не хотели иметь свой бизнес, а сейчас хотят. 12% наоборот раньше хотели, а сейчас потеряли желание стать предпринимателями.

"Начинающие бизнесмены могут попробовать себя и в страховой деятельности, — рассказывает Юлия Чижман, руководитель блока агентских продаж СК "Росгосстрах". — В прошлом году на старте проекта мы получили более 50 заявок на открытие франчайзинговых офисов, и в этом году аналогичный высокий спрос сохраняется. За 2 года наши страховые агенты открыли более успешных 30 франчайзинговых офисов под брендом компании в самых разных городах страны — "Росгосстрах" дает такую возможность и всячески поддерживает желающих создать собственную точку продаж".

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 20–27 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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