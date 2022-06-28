Самарчанка лишилась денег из-за покупки на поддельном сайте

В Самаре 47-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина заказала обувь онлайн, договорилась о доставке и заплатила 6850 рублей. Когда покупка так и не пришла, потерпевшая заметила, что сайт лишь отдаленно был похож на официальный.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне