Экс-чиновницу из Самарской области подозревают в мошенничестве с зарплатой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.