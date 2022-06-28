Экс-чиновницу из Самарской области подозревают в мошенничестве с зарплатой

В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с января 2021 г. по март 2022 г. женщина указывала в платежных поручениях суммы, превышающие размер ее зарплаты. В результате она незаконно получила не менее 350 тыс. рублей.
Подозреваемую освободили от должности.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне