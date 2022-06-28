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Баскетбол Спорт

На стадионе "Солидарность Самара Арена" открыли баскетбольную площадку

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке экстремальных видов спорта на стадионе "Солидарность Самара Арена" открыли новую баскетбольную площадку. Торжественное перерезание ленточки состоялось в рамках празднования Дня молодежи. В церемонии открытия приняли участие врио министра спорта Лидия Рогожинская, директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов и президент БК "Самара", вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

На уличной баскетбольной площадке можно проводить тренировки, мастер-классы, любительские турниры, а главное весело и активно коротать свободное время, приобщаясь к здоровому образу жизни. Спортплощадка имеет современное покрытие, ее размер — 30×18 метров. Доступна для всех поклонников баскетбола.

Чтобы попасть в парк экстремальных видов спорта, который располагается в периметре стадиона, необходимо пройти через Gate 3. Время работы парка: будни с 12 до 20 часов, выходные с 10 до 20 часов. С собой необходимо захватить баскетбольный мяч.

Напомним, что на территории парка имеется оборудование для памп-трека, джиббинга, триала (на роликах, скейтбордах или велосипедах), а также площадки для кроссфита и воркаута.

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