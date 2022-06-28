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Новикомбанк продолжит развитие региональной сети

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк продолжит развитие розничного и корпоративного бизнеса в регионах присутствия во втором полугодии 2022 года. Об этом на встрече руководства банка с управляющими региональных отделений сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"В первом полугодии Новикомбанк значительно нарастил розничный бизнес, ориентированный на работников промышленных предприятий. Банк предоставляет им особые условия кредитования и обслуживания. Объем выданных потребительских и ипотечных кредитов только в первом квартале этого года увеличился на 4,2%. Сейчас банк работает с крупнейшими предприятиями по всей стране от Сибири до Дальнего Востока, а до конца года мы планируем продолжить открытие новых точек обслуживания клиентов", — сообщила Елена Георгиева.

Региональная сеть банка создавалась в городах присутствия крупных промышленных компаний, входящих в контур Ростеха, и в настоящее время представлена в 24 субъектах РФ. Все офисы — от Комсомольска-на-Амуре до Тольятти и Санкт-Петербурга — связаны, в первую очередь, с обслуживанием предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома, а также их сотрудников.

Для того чтобы управляющие кредитной организации могли поделиться друг с другом наиболее эффективными практиками ведения бизнеса, банк ежегодно проводит встречу руководителей региональных офисов. В этом году мероприятие состоялось в демонстрационном центре Госкорпорации Ростех на территории КВЦ "Патриот".

В рамках деловой программы мероприятия для сотрудников региональных офисов Новикомбанка прошло обсуждение реализованных кейсов и лучших практик по корпоративному и розничному бизнесу, были подведены итоги работы за прошлый год и первое полугодие этого года. Руководители и специалисты ознакомились с планами по внедрению IT-проектов, связанных с оптимизацией автоматизированной банковской системы и дистанционного банковского обслуживания.

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