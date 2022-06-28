Новикомбанк продолжит развитие региональной сети

Новикомбанк продолжит развитие розничного и корпоративного бизнеса в регионах присутствия во втором полугодии 2022 года. Об этом на встрече руководства банка с управляющими региональных отделений сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
"В первом полугодии Новикомбанк значительно нарастил розничный бизнес, ориентированный на работников промышленных предприятий. Банк предоставляет им особые условия кредитования и обслуживания. Объем выданных потребительских и ипотечных кредитов только в первом квартале этого года увеличился на 4,2%. Сейчас банк работает с крупнейшими предприятиями по всей стране от Сибири до Дальнего Востока, а до конца года мы планируем продолжить открытие новых точек обслуживания клиентов", — сообщила Елена Георгиева.
Региональная сеть банка создавалась в городах присутствия крупных промышленных компаний, входящих в контур Ростеха, и в настоящее время представлена в 24 субъектах РФ. Все офисы — от Комсомольска-на-Амуре до Тольятти и Санкт-Петербурга — связаны, в первую очередь, с обслуживанием предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома, а также их сотрудников.
Для того чтобы управляющие кредитной организации могли поделиться друг с другом наиболее эффективными практиками ведения бизнеса, банк ежегодно проводит встречу руководителей региональных офисов. В этом году мероприятие состоялось в демонстрационном центре Госкорпорации Ростех на территории КВЦ "Патриот".
В рамках деловой программы мероприятия для сотрудников региональных офисов Новикомбанка прошло обсуждение реализованных кейсов и лучших практик по корпоративному и розничному бизнесу, были подведены итоги работы за прошлый год и первое полугодие этого года. Руководители и специалисты ознакомились с планами по внедрению IT-проектов, связанных с оптимизацией автоматизированной банковской системы и дистанционного банковского обслуживания.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?