В Самарской области производят детали с уникальным инновационным напылением

В Самарской области работает единственное в России и странах СНГ производство, без продукции которого не смогут работать предприятия добывающей промышленности.

В условиях экономических санкций, когда ввоз определенных товаров из-за границы ограничен, самарские ученые делают металлические изделия для предприятий добывающей промышленности. Они прочнее и являются многоразовыми благодаря уникальному напылению.

Старший научный сотрудник Самарского государственного технического университета, кандидат технических наук Павел Рогожин занимается наукой уже более 15 лет, получил множество наград от конкурсов фонда "Содействия инновациям", совета по грантам президента РФ и президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Благодаря его разработкам малое инновационное предприятие, расположенное под Чапаевском, делает инструменты, которые используют в добывающей промышленности, более долговечными. Разработки самарского ученого позволяют значительно увеличить рентабельность скважинных работ. Так, например, при бурении нефтяной скважины глубиной 3 км буровой инструмент приходится менять от трех до пяти раз. С инновационным самарским покрытием этого делать не требуется. Или, например, срок службы телеметрической системы для бурения составляет 80 часов, у американской — 350, с инновационным напылением увеличивается до 900 часов.

По словам производителей, за месяц на действующем оборудовании инновационное покрытие может быть нанесено от тысячи до десяти тысяч деталей. В зависимости от размеров деталей процесс протекает от нескольких минут до нескольких часов.

"Вот уже четвертый раз я побеждаю в конкурсе "Старт" российского Фонда содействия инновациям, который направлен на поддержку предприятий в научно-технической сфере. Благодаря этому мы учредили малое инновационное предприятие, получилось привлечь высокоэффективных сотрудников и финансирование. И самое отрадное для меня, что получается осуществить свою разработку здесь, на самарской земле", — поделился Павел Рогожин.