В Самарской области производят детали с уникальным инновационным напылением

В Самарской области работает единственное в России и странах СНГ производство, без продукции которого не смогут работать предприятия добывающей промышленности.
В условиях экономических санкций, когда ввоз определенных товаров из-за границы ограничен, самарские ученые делают металлические изделия для предприятий добывающей промышленности. Они прочнее и являются многоразовыми благодаря уникальному напылению.
Старший научный сотрудник Самарского государственного технического университета, кандидат технических наук Павел Рогожин занимается наукой уже более 15 лет, получил множество наград от конкурсов фонда "Содействия инновациям", совета по грантам президента РФ и президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Благодаря его разработкам малое инновационное предприятие, расположенное под Чапаевском, делает инструменты, которые используют в добывающей промышленности, более долговечными. Разработки самарского ученого позволяют значительно увеличить рентабельность скважинных работ. Так, например, при бурении нефтяной скважины глубиной 3 км буровой инструмент приходится менять от трех до пяти раз. С инновационным самарским покрытием этого делать не требуется. Или, например, срок службы телеметрической системы для бурения составляет 80 часов, у американской — 350, с инновационным напылением увеличивается до 900 часов.
По словам производителей, за месяц на действующем оборудовании инновационное покрытие может быть нанесено от тысячи до десяти тысяч деталей. В зависимости от размеров деталей процесс протекает от нескольких минут до нескольких часов.
"Вот уже четвертый раз я побеждаю в конкурсе "Старт" российского Фонда содействия инновациям, который направлен на поддержку предприятий в научно-технической сфере. Благодаря этому мы учредили малое инновационное предприятие, получилось привлечь высокоэффективных сотрудников и финансирование. И самое отрадное для меня, что получается осуществить свою разработку здесь, на самарской земле", — поделился Павел Рогожин.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!