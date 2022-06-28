Андрей Кислов: "Соблюдается баланс между соцобязательствами и опережающим развитием"

Во вторник, 28 июня, депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях приняли решение об увеличении доходов регионального бюджета на 5,6 млрд руб. в 2022 г. за счет федеральных средств. В пленарном заседании областного парламента принял участие сенатор РФ, представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов. Парламентарий прокомментировал принятые решения.

Сенатор отметил, что, несмотря на экономические трудности, Самарская область удерживает темпы социального развития региона, а также реализует несколько крупных инфраструктурных проектов.

"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров дополнительно привлек 5,6 млрд руб. на дальнейшее развитие области в 2022 году. Эти средства будут направлены, в первую очередь, на решение задач, поставленных президентом России. Более 2,2 млрд руб. в текущем году дополнительно предусмотрено на обновление автомобильных дорог — как региональных, так муниципальных и сельских. 1,2 млрд руб. пойдут на решение проблем в сфере занятости. 400 млн руб. направят на модернизацию первичного звена здравоохранения", — отметил Андрей Кислов.

Также на заседании губернской думы было принято решение об увеличении расходов областного бюджета на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

По мнению сенатора, приоритетом при формировании областного бюджета всегда был и остается баланс между выполнением социальных обязательств и опережающим развитием. Андрей Кислов выразил надежду, что этот тренд сохранится и в дальнейшем.

"Текущий региональный бюджет — это бюджет развития. Руководству области удается не допустить стагнации и выполнять взятые на себя социальные обязательства. При этом в Самарской области возводятся такие масштабные и стратегически важные объекты, как мостовой переход через Волгу, который поможет существенно перераспределить транспортную нагрузку и сделать наш регион частью крупного международного инфраструктурного проекта", — считает сенатор.

Принятые изменения в региональный бюджет также предусматривают перераспределение между муниципалитетами субвенции на обеспечение жильем тружеников тыла, детей-сирот и другие категории граждан.