ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний на 10 млрд рублей

ПСБ с начала 2022 года предоставил российским ИТ- и телеком-компаниям более 10 млрд рублей кредитов и банковских гарантий на исполнение контрактов по импортозамещению. Средства были направлены на разработку и производство отечественной компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования с интегрированными средствами защиты информации, разработку программного обеспечения и ИТ-решений для крупнейших государственных и частных компаний.
Количество заявок от ИТ-компаний на кредитование процесса импортозамещения превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 50%, а объем установленных лимитов финансирования увеличился на 30%.
"В текущих условиях перед ИТ-отраслью стоит масштабная задача по обеспечению независимости от иностранного оборудования и софта. Чтобы справиться с этим вызовом в кратчайшие сроки, бизнесу нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и своевременное финансирование на выгодных условиях. Оперативно реагируя на текущие потребности отрасли, ПСБ предоставляет кредиты отечественным ИТ-компаниям, работающим над проектами импортозамещения, чтобы форсировать результат по достижению цифрового суверенитета страны", — сказала начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова.
Кроме кредитования и банковских гарантий на цели импортозамещения, у игроков ИТ-отрасли также пользуются популярностью банковское сопровождение контрактов, а также факторинг для дистрибуторов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?