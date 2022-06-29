ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний на 10 млрд рублей

ПСБ с начала 2022 года предоставил российским ИТ- и телеком-компаниям более 10 млрд рублей кредитов и банковских гарантий на исполнение контрактов по импортозамещению. Средства были направлены на разработку и производство отечественной компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования с интегрированными средствами защиты информации, разработку программного обеспечения и ИТ-решений для крупнейших государственных и частных компаний.

Количество заявок от ИТ-компаний на кредитование процесса импортозамещения превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 50%, а объем установленных лимитов финансирования увеличился на 30%.

"В текущих условиях перед ИТ-отраслью стоит масштабная задача по обеспечению независимости от иностранного оборудования и софта. Чтобы справиться с этим вызовом в кратчайшие сроки, бизнесу нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и своевременное финансирование на выгодных условиях. Оперативно реагируя на текущие потребности отрасли, ПСБ предоставляет кредиты отечественным ИТ-компаниям, работающим над проектами импортозамещения, чтобы форсировать результат по достижению цифрового суверенитета страны", — сказала начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова.

Кроме кредитования и банковских гарантий на цели импортозамещения, у игроков ИТ-отрасли также пользуются популярностью банковское сопровождение контрактов, а также факторинг для дистрибуторов.