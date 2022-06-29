Появились рендеры торгового центра на месте рынка "Шапито"

Депутат Самарской губернской думы, владелец самарского рынка "Шапито" Виктор Воропаев опубликовал на своей странице в Вконтакте изображения торгового центра, который планируется построить на месте рынка.
Напомним, о планах строительства ТЦ 27 июня сообщила мэрия Самары. Указывалось, что уже начался снос торговых павильонов, а строительство займет полтора года.
"Торговый центр позволит в разы увеличить торговые точки. Покупатели смогут в комфортном, закрытом помещение совершать покупки. Будут созданы парковочные места, готов и примерный план размещения магазинов", - написал Воропаев.
Он также заверил, что после завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на рынке, смогут продавать свою продукцию и товары на обновленном месте.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.