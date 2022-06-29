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Девелопмент Строительство и недвижимость

Появились рендеры торгового центра на месте рынка "Шапито"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, владелец самарского рынка "Шапито" Виктор Воропаев опубликовал на своей странице в Вконтакте изображения торгового центра, который планируется построить на месте рынка.

Напомним, о планах строительства ТЦ 27 июня сообщила мэрия Самары. Указывалось, что уже начался снос торговых павильонов, а строительство займет полтора года.

"Торговый центр позволит в разы увеличить торговые точки. Покупатели смогут в комфортном, закрытом помещение совершать покупки. Будут созданы парковочные места, готов и примерный план размещения магазинов", - написал Воропаев.

Он также заверил, что после завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на рынке, смогут продавать свою продукцию и товары на обновленном месте.

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