Появились рендеры торгового центра на месте рынка "Шапито"

Депутат Самарской губернской думы, владелец самарского рынка "Шапито" Виктор Воропаев опубликовал на своей странице в Вконтакте изображения торгового центра, который планируется построить на месте рынка.

Напомним, о планах строительства ТЦ 27 июня сообщила мэрия Самары. Указывалось, что уже начался снос торговых павильонов, а строительство займет полтора года.

"Торговый центр позволит в разы увеличить торговые точки. Покупатели смогут в комфортном, закрытом помещение совершать покупки. Будут созданы парковочные места, готов и примерный план размещения магазинов", - написал Воропаев.

Он также заверил, что после завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на рынке, смогут продавать свою продукцию и товары на обновленном месте.