Самарский рынок "Шапито" ждет реновация

В Самаре будет обновлена одна из популярных торговых площадок - рынок "Шапито" на ул. Георгия Димитрова. Сейчас на рынке идет демонтаж торговых павильонов, а в дальнейшем здесь будет построен новый ТЦ, где запланирована торговля строительными материалами и продуктами питания.
Об этом сообщили в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.
"Администрация города поддерживает контакт с собственниками. На данной локации будет работать торговый центр, где запланирована торговля как строительными материалами, так и продуктами питания. Предпринимателей обеспечат торговыми местами в близлежащих районах. С ними ведется работа: были неоднократно организованы собрания, приглашались представители других коммерческих и муниципальных структур для предоставления мест", — отметил глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.
В ближайшее время начнется строительство, ориентировочный срок его окончания составляет полтора года. После завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на данной территории, а также другие предприниматели смогут реализовывать продукцию на этом месте.
В Самаре также уберут торговые ряды на пересечении улиц Владимирской и Пензенской. Здесь, по словам Владислава Зотова, будет организована круглогодичная ярмарка.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !