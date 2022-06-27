Самарский рынок "Шапито" ждет реновация

В Самаре будет обновлена одна из популярных торговых площадок - рынок "Шапито" на ул. Георгия Димитрова. Сейчас на рынке идет демонтаж торговых павильонов, а в дальнейшем здесь будет построен новый ТЦ, где запланирована торговля строительными материалами и продуктами питания.

Об этом сообщили в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

"Администрация города поддерживает контакт с собственниками. На данной локации будет работать торговый центр, где запланирована торговля как строительными материалами, так и продуктами питания. Предпринимателей обеспечат торговыми местами в близлежащих районах. С ними ведется работа: были неоднократно организованы собрания, приглашались представители других коммерческих и муниципальных структур для предоставления мест", — отметил глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

В ближайшее время начнется строительство, ориентировочный срок его окончания составляет полтора года. После завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на данной территории, а также другие предприниматели смогут реализовывать продукцию на этом месте.

В Самаре также уберут торговые ряды на пересечении улиц Владимирской и Пензенской. Здесь, по словам Владислава Зотова, будет организована круглогодичная ярмарка.