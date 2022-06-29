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Российские студенческие отряды набирают волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках акции "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом" Российские студенческие отряды объявили о наборе волонтеров для помощи жителям Донбасса.

Присоединиться к гуманитарной миссии в составе РСО могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок по ссылке.

Молодые люди будут работать в отрядах по трем направлениям: медицинское, строительное и педагогическое. Именно в этих сферах в настоящее время требуется больше всего помощи. Длительность одной миссии составляет 14-21 день, возможно продление времени пребывания до одного месяца.

Стройотряды будут выполнять косметический ремонт в интернатах, школах, молодежных центрах. Все восстановительные работы проводятся на безопасных территориях. На выбор объектов влияют такие факторы, как наличие мест для проживания и питания поблизости, а также соответствие квалификации студентов требуемым видам работ.

Медицинские отряды будут сформированы из студентов профильных вузов и ссузов, которые будут работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала. При выборе объектов также учитывается наличие опыта и допуска к медицинской деятельности в виде специального документа: выписки из протокола, сертификата, диплома.

Педагогические студотряды будут работать вожатыми в Луганской Народной Республике и займутся организацией досуга в детских центрах для ребят, которые не попали в оздоровительные и пришкольные лагеря. В центрах разработают графики игр, мастер-классов, соревнований.

Также будет формироваться отдельный отряд для работы на благоустройстве мемориала "Саур-Могила" с. Дмитровка в Донецкой Народной Республике, в планировке земельных участков, подсобных и земляных работах, а также для помощи в обеспечении работы гуманитарного лагеря.

Участники гуманитарной миссии будут обеспечены жильем, питанием и инвентарем. Организационная группа от РСО уже выезжала на предполагаемые объекты работ. Проведены встречи с органами власти ДНР и ЛНР. Также представители делегации встречались с координаторами штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.

На встречах обсудили виды работ, которые сейчас требуются, а также условия безопасного пребывания студентов на территории республик.

Формирование делегаций студенческих отрядов для поездки в ЛНР будет координировать Центральный штаб РСО в рамках акции "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом" при поддержке Штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.

Дополнительную информацию по организации гуманитарной миссии можно получить по телефону горячей линии РСО: 8 800 770 0 117.

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