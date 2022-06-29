Жителя Самарской области обвиняют в убийстве незнакомки

В Безенчукском районе Самарской области закончилось расследование уголовного дела неоднократно судимого 33-летнего жителя пос. Осинки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Мужчине вменяют ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"), ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Днем 19 апреля 2022 г. около сельского дома культуры пос. Осинки обнаружили тело 41-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал следователям, что накануне он поссорился с незнакомкой, с которой выпивал в одной компании. В результате он три раза ударил ее ножом и ушел.

Во время следствия стало известно и о других "подвигах" обвиняемого. Также в апреле он, будучи пьяным, проник в квартиру знакомых, угрожал ножом и требовал деньги.

Уголовное дело скоро отправят в суд.