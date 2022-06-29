У жителя Самары изъяли почти 1,2 кг наркотика

В Самаре возбудили уголовное дело из-за покушения на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2022 г. сотрудники Управления наркоконтроля областного ГУ МВД задержали мужчину с 595 г наркотика. В его квартире изъяли еще 601 г запрещенного вещества.