Самарскую УК подозревают в подделке протокола собрания собственников

В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, с 1 октября 2021. многоквартирным домом на ул. Некрасовской, 77 стало управлять ООО УК "РЕЧНОЕ". Это стало возможно благодаря решению собрания собственников, которое якобы прошло 24 июля 2021 года. До этого домом управляло ООО "Жилищная коммунальная система".

Во время проверки прокуратура обнаружила, что подпись на протоколе собрания собственников принадлежит не уполномоченным от имени всех собственников, а кому-то другому.