При пожаре из дома в Жигулевске эвакуировали 55 человек

В среду, 29 июня, примерно в 22:47 произошел пожар в доме № 12 на ул. Радиозаводской в Жигулевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в трехкомнатной квартире на площади 20 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 17 человек. Пожар им удалось ликвидировать в 23:27.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре был травмирован 85-летний мужчина, а из здания эвакуировано 55 человек.

Причина пожара устанавливается.