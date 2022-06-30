ТОАЗ предоставил сотрудникам рекордное число путевок в детские лагеря

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) в 2022 году предоставило своим работникам рекордное количество льготных путевок в детские лагеря: в этом году в них отдохнут более 200 детей — это в два раза больше, чем в 2021 году.

Тольяттиазот традиционно предоставляет заводчанам возможность приобрести для своих детей путевки в лагеря по льготным ценам. Согласно действующему коллективному договору работодатель оказывает данную поддержку и оплачивает 70% от стоимости путевки.

В 2022 году ТОАЗ выбрал для своих работников три детских лагеря. В привычный и полюбившийся тоазовцам лагерь "Радуга" в зеленой зоне Тольятти закупили 102 путевки. В "Циолковский", расположенный в сосновом бору в Красноярском районе Самарской области, приобретено еще 60 путевок. В этом году к ним впервые добавилось новое место для отдыха детей — лагерь "Электроник" в живописном сосновом бору Ягодинского лесничества на берегу Волги. Туда взяли еще 40 путевок.

При распределении льгот руководство придерживается утвержденного порядка: приоритетное право на получение путевки имеют те, кто впервые претендует на такой бонус, имеет больший стаж работы на ТОАЗе и награды, является членом профсоюза или совета молодежи.

"Обеспечение поддержки детского отдыха для детей сотрудников — важный аспект социальной политики нашего предприятия. В коллективе все больше молодых семей с детьми, и мы стараемся оказывать помощь в оздоровлении и организации досуга не только сотрудников, но и членов их семей. При этом каждый год мы добавляем новые места, чтобы обеспечить возможность выбора и разнообразить формат отдыха. В этом году от сотрудников поступило 307 заявок, это рекордное число желающих. На этом примере мы понимаем, насколько востребована данная льгота для сотрудников завода", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.