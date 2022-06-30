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Музыка Культура

На Мастрюковских озерах открылся Грушинский фестиваль

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на четверг, 30 июня, в Самарской области на Мастрюковских озерах открылся 49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет до 3 июля.

На фестивале выступят Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Роман Ланкин и Сергей Шитов, Вадим Егоров, Елена Фролова, участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, квартет "Необарды" (Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов, Ромарио), Ирина Сурина, Тимур Ведерников, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, группа "Ирония судьбы", Ольга Чикина, Иван Ялынский, Алексей Зыков, Марина Дмитриева, Никита Дорофеев, дуэт "Санки", Екатерина Котёночкина, Веста Солянина, дуэт "Мезозой", Вячеслав Моногаев, Борис Щеглов и многие другие.

Неизменно художественным руководителем фестиваля станет Народный артист России Олег Митяев.

Помимо традиционных концертных площадок участникам 49 Грушинского фестиваля будут представлены новые песенные и образовательные проекты. Сцена "Многолосье", которая соберет лауреатов и дипломантов Грушинского фестиваля, а также Костровая песенная площадка, где пройдут концерты именитых исполнителей авторской песни у костра.

Подробная программа фестиваля опубликована на официальном сайте www.grushinfestival.ru.

На фестивальной поляне традиционно пройдет большой конкурс авторской песни. Он предусматривает три тура. Впервые конкурсанты смогут пройти 1 тур прослушивания онлайн с последующим участием во 2 и 3 туре на Поляне. Лауреаты конкурса примут участие в главном гала-концерте на Гитаре в ночь с 2 на 3 июля.

Планируется проведение прямых трансляций с фестивальной поляны.

Участников "Груши" ждут мастер-классы, детские песенные и образовательные проекты, спортивные соревнования, фестиваль туристких фильмов, встречи с путешественниками и туристами, выставка, флешмобы и акции.

Для гостей фестиваля работает фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта - организована парковка.

С 30 июня по 3 июля организованы дополнительные электрички из Самары до Платформы им. В. Грушина. Кроме этого, 30 июня в 12:00 на первой платформе ж/д вокзала Самара запустят тематический электропоезд "Грушинский экспресс" по маршруту Самара — платформа имени Валерия Грушина — Жигулевское море.

49 Грушинский фестиваль проходит в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО "Информационный музыкальный центр".

На фестивальной поляне обеспечены все необходимые меры безопасности, дежурят медики, пожарные и сотрудники полиции.

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