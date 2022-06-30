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Преступления Происшествия

Мужчину из Самарской области подозревают в жестоком избиении отца

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске Самарской области в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за смерти его родственника. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 28 июня мужчина вернулся домой с работы, где его встретил пьяный 64-летний отец. Родственники поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове. После этого пострадавший ушел спать. Позже его доставили в больницу, где через несколько дней он умер.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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