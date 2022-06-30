Мужчину из Самарской области подозревают в жестоком избиении отца

В Октябрьске Самарской области в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за смерти его родственника. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 28 июня мужчина вернулся домой с работы, где его встретил пьяный 64-летний отец. Родственники поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове. После этого пострадавший ушел спать. Позже его доставили в больницу, где через несколько дней он умер.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").