Мужчину из Самарской области подозревают в жестоком избиении отца

В Октябрьске Самарской области в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за смерти его родственника. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 28 июня мужчина вернулся домой с работы, где его встретил пьяный 64-летний отец. Родственники поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове. После этого пострадавший ушел спать. Позже его доставили в больницу, где через несколько дней он умер.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне