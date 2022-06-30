Хоккейная "Лада" произвела обмен со "Спартаком" и "Дизелем"

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Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен со "Спартаком" и "Дизелем", по результатам которого тольяттинский клуб пополнил защитник Аким Тришин. Московский клуб получил денежную компенсацию, а в Пензу отправился нападающий Дмитрий Беленчук.