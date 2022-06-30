Хоккейная "Лада" произвела обмен со "Спартаком" и "Дизелем"

Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен со "Спартаком" и "Дизелем", по результатам которого тольяттинский клуб пополнил защитник Аким Тришин. Московский клуб получил денежную компенсацию, а в Пензу отправился нападающий Дмитрий Беленчук.
Защитник Тришин в сезоне 2021/22 выступал за фарм-клуб "Спартака" в ВХЛ — "Химик". В 37 матчах регулярного чемпионата он сделал 13 результативных передач. В 7 матчах плей-офф Аким отметился одной голевой передачей.
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