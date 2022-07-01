В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности

7-8 июля в Самарской области впервые пройдет областной фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В год своего 15-летия праздник получил официальный статус: 28 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении государственного праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля. Праздник учрежден в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

За полтора десятилетия День семьи любви и верности полюбили и широко отмечают во всех уголках России и за ее пределами. Праздник давно стал межконфессиональным. Многие влюбленные считают эту дату лучшей для вступления в брак.

Фестивальные мероприятия охватят все муниципальные районы и городские округа губернии, где состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды — медали "За любовь и верность". Их вручат 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали заключение брака не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, основанные на любви и верности, воспитали детей достойными гражданами общества.

Так, например, 7 июля в Тольятти состоится прием главы городского округа Тольятти с вручением 15 тольяттинским супружеским парам общественной награды — медали "За любовь и верность". 8 июля в Тольятти, на площади перед венчальным храмом у памятника Петру и Февронии Муромским, состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности "И верность, и любовь храня!" с участием пар новобрачных, жителей городского округа Тольятти, представителей общественности.

8 июля в Сызрани праздничное мероприятие пройдет в событийном центре города — на кремлевской набережной, граничащей с самыми знаковыми объектами города. На этой площадке состоится церемония вручения медалей "За любовь и верность" двум супружеским парам. Одним из ключевых событий станет торжественный церемониал заключения брака с участием 15 пар молодоженов.

В этот же день в Самаре пройдет центральное мероприятие. Все желающие молодые пары, подавшие заявление на этот день, получат возможность провести церемонию бракосочетания на набережной Волги — регистрация заключения брака пройдет на фоне волжских пейзажей. Молодоженов ждет "Семейный квест" и другие активности.

Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, поучаствовать в игровых программах (аллея мастер-классов, площадка настольных игр, площадка букроссинга, вальс-проект (обучение свадебному танцу), площадка художников (рисунки на бумаге и асфальте), площадка Почты России (отправка поздравительных открыток с Днем семьи, любви и верности), детская анимация, площадка арт-объекта "Город счастливых семей").

Для пар, подавших заявление о заключении брака в этот день, незабываемым событием станут церемонии "Помолвка" в новой локации.

Также будут работать фотозоны и консультационные площадки от управления ЗАГС Самарской области: сотрудники управления помогут подать заявление о заключении брака через портал Госуслуги, расскажут о предоставлении госуслуг по экстерриториальному принципу, представители отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области помогут узнать о полагающихся мерах социальной поддержки молодых семей и семей с детьми.

Все желающие пары в течение дня на консультационной площадке смогут получить от практикующего семейного психолога инструментарий по повышению благополучности семьи, распределению семейных ролей и бытовых обязанностей, а также сформировать художественный образ счастливого будущего своей семьи. Для тех, кто захочет более глубоко погрузиться в вопросы психологии семьи и брака, разобрать этапы развития семейных отношений, приобрести навыки эффективной коммуникации, на самарской набережной будет организована интерактивная лекция.

В столице региона фестивальный вечер завершится концертом на набережной.