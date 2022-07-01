БК "Самара" интерессуется центровыми Антоном Пушковым и Артемом Забелиным

Центровые Антон Пушков и Артем Забелин, являющиеся свободными агентами, могут оказаться в баскетбольном клубе "Самара", сообщает metaratings.ru.
Самарская команда, которая ранее пополнила состав участников Единой Лиги ВТБ, изучает варианты с возможным подписанием игроков, однако на данный момент конкретного решения по ним нет.
Оба игрока знакомы главному тренеру команды Сергею Базаревичу, под руководством которого ранее выступали за другой клуб из Самары — "Красные Крылья". Баскетболисты на данный момент являются свободными агентами. Пушков покинул "Зенит" по окончании сезона-2021/22, Забелин — "Парму".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.