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Баскетбол Спорт

БК "Самара" интерессуется центровыми Антоном Пушковым и Артемом Забелиным

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Центровые Антон Пушков и Артем Забелин, являющиеся свободными агентами, могут оказаться в баскетбольном клубе "Самара", сообщает metaratings.ru.

Самарская команда, которая ранее пополнила состав участников Единой Лиги ВТБ, изучает варианты с возможным подписанием игроков, однако на данный момент конкретного решения по ним нет.

Оба игрока знакомы главному тренеру команды Сергею Базаревичу, под руководством которого ранее выступали за другой клуб из Самары — "Красные Крылья". Баскетболисты на данный момент являются свободными агентами. Пушков покинул "Зенит" по окончании сезона-2021/22, Забелин — "Парму".

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