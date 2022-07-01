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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Информация размещена на сайте ведомства в пятницу, 1 июля.

Решение об отмене ограничительных мер принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "Омикрон", в летние месяцы тоже маловероятен.

По оценкам специалистов, динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями. В течение последних четырех месяцев в стране недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. Поэтому еще с 1 марта в стране были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране, но при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, отметили в ведомстве.

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