Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Информация размещена на сайте ведомства в пятницу, 1 июля.
Решение об отмене ограничительных мер принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "Омикрон", в летние месяцы тоже маловероятен.
По оценкам специалистов, динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями. В течение последних четырех месяцев в стране недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.
Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. Поэтому еще с 1 марта в стране были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране, но при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, отметили в ведомстве.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.