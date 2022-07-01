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Музеи и выставки Культура

ТОАЗ поддержал организацию выставки к юбилею города Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — оказал помощь Тольяттинскому краеведческому музею в реализации проекта по созданию выставки "Знаменитые люди в Ставрополе-Тольятти".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

29 июня 2022 г. в основном здании музея состоялось торжественное открытие новой необычной экспозиции, которая имеет особую ценность для Тольятти.

Выставка "Знаменитые люди в Ставрополе-Тольятти" приурочена к 285-летию со дня основания города Ставрополя-Тольятти и реализована в рамках проекта "Краеведческие сюжеты", ставшего победителем в 4 этапе конкурса социальных инициатив "Химия добра" ПАО "ТОАЗ". Напомним, что первой частью реализации проекта стало "Краеведческое лото".

На выставке представлены портреты писателей, художников, спортсменов, ученых, деятелей культуры и реальные факты из их деятельности, связанной с Тольятти.

Расположенный в живописных местах, Тольятти не раз принимал на своей земле известных людей. На протяжении нескольких веков Жигули и Волга привлекали писателей, художников, знатных гостей, путешественников. Некоторые из них проездом посещали город, другие — жили здесь и оставили значительный след в его истории. Данная выставка — это рассказ об этих людях, знакомство с "живой" историей Ставрополя-Тольятти, открытие интересных и малоизвестных исторических событий города. Все эти люди навечно вписаны в историю города, они оставили память о себе. Здесь представлены портреты людей разных эпох, которых давно уже нет, людей, сегодня живущих в городе.

Фотографии и биографическая информация опубликована на основе материалов из фондов и архива Тольяттинского краеведческого музея и открытых источников. Выставка мобильная, передвижная. Запланировано ее пребывание в образовательных организациях и учреждениях культуры Тольятти.

Вход на выставку — свободный. Выставка будет работать в музее до 12 сентября 2022 г.

"Мы благодарны ПАО "ТОАЗ" за поддержку проекта. И очень рады, что в результате реализации проекта получился хороший продукт: и сувенирная игра "Краеведческое лото", и выставка, которая будет передвижной и которую увидят школьники и студенты города и окрестностей. Это очень важно — рассказывать о городе через рассказ о людях, которые внесли свой вклад в его развитие. Это важно для подрастающего поколения — чтобы молодежь любила свой город и делала все, чтобы он стал еще лучше. И еще я бы хотела, чтобы этот проект получил продолжение в виде открыток "Знаменитые люди в Ставрополе-Тольятти". Думаю, это будет хороший городской сувенир", — отметила директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова.

"Тольяттиазот всегда поддерживает инициативы, направленные на сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Тольятти. Эта выставка представляет собой особую ценность, здесь собраны люди, которые в какой-то момент разделили с городом его судьбу. Такой подход позволяет сделать историю формирования города более личной, более конкретной и близкой. Формат выставки поможет выйти за пределы музея, например, в школы, и познакомить подрастающее поколение с этими великими людьми. Данная выставка — это новый шаг в краеведении и патриотическом воспитании", — прокомментировала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

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