Создавать кино в регионах, а не в столицах можно и вполне успешно. Это доказывает собственным творчеством Егор Нога, режиссер театра и кино, сценарист и писатель. Он только что окончил Самарский государственный институт культуры, однако во время учебы не переставал искать себя и созидать. Вслед за короткометражкой "Шутка" он снял 40-минутный фильм "Тону", который успешно представил в августе широкому зрителю. Впереди — еще более масштабные по замыслу проекты.

Начинал Егор не со сценариев — с самого детства он любил сочинять рассказы. Вдохновленный циклом Виктора Драгунского, стал писать "Егоркины рассказы".

"Любимым героем был Барон Мюнхгаузен, и я любил пофантазировать, — говорит начинающий режиссер. — Мои одноклассники не воспринимали меня серьезно, это все переросло в насмешки. Из-за этого я начал писать больше рассказов в разных стилях — для меня это был жест протеста обществу. Все, что хотелось, — это доказать людям, что я не просто человек с фамилией Нога. В старших классах я активно играл в театре, но меня больше привлекала не сцена, а взгляд со стороны — даже давал советы наставнику, что лучше изменить в постановке. Еще мне нравилось брать старую камеру и снимать что-то, похожее на фильм".

В вуз Егор поступил на специальность режиссера театра. Когда решил сделать художественную постановку в центре города, поверил в себя и уже вскоре собрал команду для своего короткометражного фильма. На практике и освоил азы, которые помогли приступить к более серьезной работе. "Тону", по словам автора, — картина о любви и поиске смысла жизни. Для молодого режиссера это поиск — инструментов, художественных приемов и воплощения.

"Я работаю с ребятами, которые находятся в разных городах, — сообщает Егор. — Мой монтажер — в Нижнем Новгороде, а саунд-дизайнер — в Никольске Пензенской области, и со всеми мне необходимо общаться через мессенджеры. Благодаря этому очень круто получается коммуницировать, отправлять какие-то рабочие фрагменты, обмениваться тяжелыми файлами. Толчок, особенно для творцов, дали новые форматы — сериалы начали выходить на самых разных площадках, и это, надо сказать, интересно выглядит, что ни делается, всегда к чему-то приводит. Нам, например, пришлось на пике пандемии делать спектакли и инсценировки по записям, через Zoom. Каждый записывал свой отрывочек, и в итоге моя одногруппница монтировала из этого небольшой ролик. Это была работа "Плаха", по которой нас оценивали при выпуске".

Абоненты МегаФона общаются по видеосвязи без задержек отовсюду. Во втором квартале этого года оператор получил награду от международной компании Ookla® за лучшую мобильную сеть в стране. МегаФон набрал максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировал самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента.

Большая мечта Егора — прийти к полнометражному кино. Трудность сейчас заключается только в нехватке единомышленников, но при большом желании, уверен он, каждому все под силу.

Узнать больше о том, чем живут молодые, активные и увлеченные жители Самарской области и о том, как применяют в своем деле цифровые технологии, можно в нашем специальном проекте.