16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сняли фильм "Чайкин остров" Мастер-класс по созданию мультфильмов, лекции, кинопоказы: самарцев приглашают на "Ночь кино" Музей Эльдара Рязанова проведет "Ночь кино" в Самаре В Тольятти появится новый кинотеатр под открытым небом Музей Эльдара Рязанова представит пешеходную экскурсию "Звезды кинематографа в Самаре"

Кино Культура

Цифровое поколение таланта. Игровое кино — через цифру

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 330
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Создавать кино в регионах, а не в столицах можно и вполне успешно. Это доказывает собственным творчеством Егор Нога, режиссер театра и кино, сценарист и писатель. Он только что окончил Самарский государственный институт культуры, однако во время учебы не переставал искать себя и созидать. Вслед за короткометражкой "Шутка" он снял 40-минутный фильм "Тону", который успешно представил в августе широкому зрителю. Впереди — еще более масштабные по замыслу проекты.

Фото: предоставлено автором

Начинал Егор не со сценариев — с самого детства он любил сочинять рассказы. Вдохновленный циклом Виктора Драгунского, стал писать "Егоркины рассказы".

"Любимым героем был Барон Мюнхгаузен, и я любил пофантазировать, — говорит начинающий режиссер. — Мои одноклассники не воспринимали меня серьезно, это все переросло в насмешки. Из-за этого я начал писать больше рассказов в разных стилях — для меня это был жест протеста обществу. Все, что хотелось, — это доказать людям, что я не просто человек с фамилией Нога. В старших классах я активно играл в театре, но меня больше привлекала не сцена, а взгляд со стороны — даже давал советы наставнику, что лучше изменить в постановке. Еще мне нравилось брать старую камеру и снимать что-то, похожее на фильм".

В вуз Егор поступил на специальность режиссера театра. Когда решил сделать художественную постановку в центре города, поверил в себя и уже вскоре собрал команду для своего короткометражного фильма. На практике и освоил азы, которые помогли приступить к более серьезной работе. "Тону", по словам автора, — картина о любви и поиске смысла жизни. Для молодого режиссера это поиск — инструментов, художественных приемов и воплощения.

"Я работаю с ребятами, которые находятся в разных городах, — сообщает Егор. — Мой монтажер — в Нижнем Новгороде, а саунд-дизайнер — в Никольске Пензенской области, и со всеми мне необходимо общаться через мессенджеры. Благодаря этому очень круто получается коммуницировать, отправлять какие-то рабочие фрагменты, обмениваться тяжелыми файлами. Толчок, особенно для творцов, дали новые форматы — сериалы начали выходить на самых разных площадках, и это, надо сказать, интересно выглядит, что ни делается, всегда к чему-то приводит. Нам, например, пришлось на пике пандемии делать спектакли и инсценировки по записям, через Zoom. Каждый записывал свой отрывочек, и в итоге моя одногруппница монтировала из этого небольшой ролик. Это была работа "Плаха", по которой нас оценивали при выпуске".

Абоненты МегаФона общаются по видеосвязи без задержек отовсюду. Во втором квартале этого года оператор получил награду от международной компании Ookla® за лучшую мобильную сеть в стране. МегаФон набрал максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировал самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента.

Большая мечта Егора — прийти к полнометражному кино. Трудность сейчас заключается только в нехватке единомышленников, но при большом желании, уверен он, каждому все под силу.

Узнать больше о том, чем живут молодые, активные и увлеченные жители Самарской области и о том, как применяют в своем деле цифровые технологии, можно в нашем специальном проекте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2