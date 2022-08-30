В Самаре 96 человек тушили пожар на 7-й просеке

Во вторник, 30 августа, примерно в 15:44 начался пожар в двухэтажном деревянном здании на ул. 7-я просека, 201а в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляла 160 кв. м. В 16:10 возгоранию присвоили повышенный ранг сложности "№2". На борьбу с огнем направили 96 человек и 26 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 17:12.



Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.