В Борском районе тушат сухую траву между селами Покровка и Благодаровка

Во вторник, 30 августа, во второй половине дня стало известно о возгорании сухой травы в Борском районе, об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава муниципального района Борский Эдуард Ардабьев.

"Прямо сейчас между селами Покровка и Благодаровка в сторону Баженовки в полях и прилегающих к ним территориях горит сухая трава. На пожаре работают по две цистерны от спасательного отряда и самарских лесничеств, одна машина ДПК сельского поселения Гвардейцы. Производится дискование периметра. Задействован личный состав. Огнем пройдено около 4 га сухой травы", - написал в 16:16 в своем посте с фотографиями с места событий Эдуард Ардабьев.

По его словам, причины возгорания уточняются. Угроза прохождения огня к населенным пунктам не усматривается.

"Усугубляет обстановку сильный порывистый ветер. Уважаемые жители района, убедительно прошу вас, будьте осторожны с огнем", - предостерегает глава Борского района.

Напомним, в августе прошлого года, когда также стояла жаркая погода, в Борском районе бушевали крупные пожары. Горела сухая трава, деревья и частные постройки.