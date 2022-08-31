С акватории Волги у Самары спасателями эвакуирован уставший пловец

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Во вторник, 30 августа, с 12:00 до 12:30 сотрудники ПСС по Самарской области эвакуировали на берег с акватории Волги напротив городского пляжа ФНС в Октябрьском районе уставшего 52-летнего пловца, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.