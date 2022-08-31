ВСК приняла участие в обсуждении проекта регуляторных медицинских "песочниц" по дистанционному мониторингу пациентов

Установление экспериментального правового режима (ЭПР), позволяющего при помощи специального программного обеспечения и носимых медицинских устройств организовать дистанционное наблюдение за пациентами, будет способствовать развитию превентивной медицины и позволит минимизировать риск наступления страховых случаев в рамках ДМС за счет профилактики заболеваний. Об этом заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках обсуждения регуляторных медицинских "песочниц" экспертной организацией АНО "Цифровая экономика" при участии Минэкономразвития России, фонда "Сколково", ГК "Ростех", Росздравнадзора, Роскомнадзора, а также бизнес-экспертного сообщества.

Введение экспериментального правового режима подразумевает значительное расширение возможностей телемедицины. В частности, ЭПР позволит организовать дистанционный мониторинг пациентов, собирать и передавать в медицинскую организацию информацию о состоянии здоровья больного, полученную при помощи носимых медицинских устройств.

В ходе рассмотрения инициативной заявки эксперты обсуждали создание Информационной системы Персональных медицинских помощников (ИС ПМП), которая будет способствовать повышению доступности медицинской помощи, в том числе для россиян, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также снижению рисков для пациентов с хроническими заболеваниями.

Кроме того, темой дискуссии стало создание специализированной платформы, подход к регулированию и критерии оценки ее эффективности. Введение ЭПР в части дистанционного наблюдения пациентов не только расширит возможности телемедицины, но и станет импульсом для развития сегмента носимых медицинских устройств и специализированного ПО. Сейчас рынок сдерживают регуляторные ограничения, в частности необходимость регистрации подобных технологий в качестве медицинского изделия.

"Внедрение технологичных решений в процесс оказания медицинской помощи позволяет оптимизировать процесс лечения для пациентов, а также снизить нагрузку на медицинские учреждения за счет перехода многих услуг в онлайн. Расширение возможностей телемедицины может стать еще одним важным шагом в данном направлении. В случае установления ЭПР, страховщики в рамках ДМС смогут за счет сервисов снизить риск наступления экстренной ситуации, способствуя профилактике заболеваний. А при наступлении страхового случая пациенту будет оказана необходимая медицинская помощь или принято решение о страховой выплате компенсации. То есть, данная инициатива будет способствовать развитию превентивной медицины, снижению заболеваемости, смертности, в том числе в результате хронических заболеваний", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Порой эксперимент может содержать не столько снятие барьера, но стимулирование и проектирование дополнительных механизмов для развития технологий и улучшения качества жизни граждан. По итогам обсуждения экспертной группы "Цифровые технологии в медицине" с участием Минэкономразвития России, фонда "Сколково", ГК "Ростех", Росздравнадзора, Роскомнадзора, а также бизнес-экспертного сообщества предложения по доработке программы ЭПР будут направлены в фонд "Сколково" и Минэкономразвития", — комментирует врио Генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.