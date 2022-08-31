В "ЭкоСтройРесурсе" изменился состав собственников

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" сократил число совладельцев.
Так, из состава собственников компании вышел Валерий Елуферьев, следует из информации ИАС Seldon Basis. Изменения датированы в системе 26 августа. Елуферьев вошел в структуру "ЭкоСтройРесурса" в начале 2019 г. с долей 20%. Еще 20% принадлежало Василиосу Зиакасу и 60% - ООО "Капитал Актив".
На 31 августа структура собственников выглядит следующим образом: 20% осталось за Василиосом Зиакасом, а "Капитал Актив" нарастил долю до 80%.
Валерий Елуферьев, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, в 2012-2013 гг. владел 100% долями в ООО "Вектор", ООО "Скиф" и ООО "Санкта". С 2020 и 2021 г. он является директором ООО "Энэйпи" и ООО "Робаст Солюшн". Организации специализируются на санитарно-технических работах и монтаже отопительных систем.
"Капитал Актив" принадлежит Татьяне Звягиной, Сергею Елисееву и Андрею Пашкову - человеку, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственник ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева.
Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех".