В "ЭкоСтройРесурсе" изменился состав собственников

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" сократил число совладельцев.

Так, из состава собственников компании вышел Валерий Елуферьев, следует из информации ИАС Seldon Basis. Изменения датированы в системе 26 августа. Елуферьев вошел в структуру "ЭкоСтройРесурса" в начале 2019 г. с долей 20%. Еще 20% принадлежало Василиосу Зиакасу и 60% - ООО "Капитал Актив".

На 31 августа структура собственников выглядит следующим образом: 20% осталось за Василиосом Зиакасом, а "Капитал Актив" нарастил долю до 80%.