16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев региона за новый рекорд урожая зерновых - свыше 3,1 млн тонн Самарская область стала лидером ПФО по числу побед в конкурсе "Экспортер года-2022" Жители Самары сказали "нет!" высотной застройке на ул. Фрунзе Гендиректором "Родника" стал Константин Гутин

Экономика и бизнес

В "ЭкоСтройРесурсе" изменился состав собственников

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" сократил число совладельцев.

Фото: https://pixabay.com

Так, из состава собственников компании вышел Валерий Елуферьев, следует из информации ИАС Seldon Basis. Изменения датированы в системе 26 августа. Елуферьев вошел в структуру "ЭкоСтройРесурса" в начале 2019 г. с долей 20%. Еще 20% принадлежало Василиосу Зиакасу и 60% - ООО "Капитал Актив".

На 31 августа структура собственников выглядит следующим образом: 20% осталось за Василиосом Зиакасом, а "Капитал Актив" нарастил долю до 80%.

Валерий Елуферьев, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, в 2012-2013 гг. владел 100% долями в ООО "Вектор", ООО "Скиф" и ООО "Санкта". С 2020 и 2021 г. он является директором ООО "Энэйпи" и ООО "Робаст Солюшн". Организации специализируются на санитарно-технических работах и монтаже отопительных систем.

"Капитал Актив" принадлежит Татьяне Звягиной, Сергею Елисееву и Андрею Пашкову - человеку, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственник ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева.

Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №22

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4