Около 500 человек эвакуированы из "Скала Холл" из-за сработавшей пожарной сигнализации

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В среду, 31 августа, примерно в 11:46 пожарные выехали на вызов к бизнес-центру "Скала Холл" (Московское шоссе, 4, стр. 2). Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.