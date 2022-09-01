Из-за соревнований по триатлону изменится расписание судов на переправе в Самаре

В связи с проведением чемпионата Самарской области по триатлону в субботу, 3 сентября, изменено расписание движения судов по маршрут Осипенко - Гаврилова Поляна - Осипенко и грузовой переправе Октябрьский спуск - Рождествено.

Грузовой паром из Самары отправится в рейсы в 8:30, 11:30, 14:30 и 18:00. Из Рождествено - 6:30, 10:00, 13:00 и 16:30.

Пассажирский рейс Осипенко - Гаврилова Поляна - Осипенко отправляется из Самары в 7:45, вечерний рейс - 17:30. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.