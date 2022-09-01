С 5 сентября изменится расписание судов на пяти маршрутах

С 5 сентября вносятся изменения в расписание движения по маршрутам Самара - Зольное, Осипенко - Гаврилова Поляна - Осипенко, Самара - Винновка, Самара - Рождествено, а также на грузовой переправе.

Из Самары в Зольное судно будет отправляться в 8:30 и 17:30, обратно - 14:00.

На Гаврилову Поляну рейс будет выходить в 8:00 и 16:30, обратно - 10:00 и 18:30.

С расписанием на Винновку можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Грузовой паром из Самары отправляется в 8:00, 11:00 ,14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30.