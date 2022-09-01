С 5 сентября изменится расписание судов на пяти маршрутах

С 5 сентября вносятся изменения в расписание движения по маршрутам Самара - Зольное, Осипенко - Гаврилова Поляна - Осипенко, Самара - Винновка, Самара - Рождествено, а также на грузовой переправе.
Из Самары в Зольное судно будет отправляться в 8:30 и 17:30, обратно - 14:00.
На Гаврилову Поляну рейс будет выходить в 8:00 и 16:30, обратно - 10:00 и 18:30.
С расписанием на Винновку можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.
Грузовой паром из Самары отправляется в 8:00, 11:00 ,14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.